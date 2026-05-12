Galatasaray transferde büyük oynuyor: Virgil van Dijk için girişimlere başlandı!

Galatasaray yönetimi, bir yandan şampiyonluk kutlamalarına hazırlanırken diğer yandan gelecek sezonun rüya kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.

Sarı kırmızılıların transfer listesinin en başında, Liverpool ile yol ayrımına gelen dünyaca ünlü savunmacı Virgil van Dijk yer alıyor.

34 yaşındaki tecrübeli stoperi kadrosuna katarak savunma hattını sağlama almak isteyen yönetim, Hollandalı yıldızın kararını beklemeye geçti.

LIVERPOOL İLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Liverpool ile bir yıl daha kontratı bulunan Van Dijk'ın kariyerine Türkiye'de devam etme ihtimali camiada büyük heyecan yaratıyor.

Galatasaray bu transferi Dünya Kupası'ndan önce bitirmek istiyor ancak Hollandalı savunmacı turnuva sonunu işaret ediyor.

ÖZBEK SAVUNMAYA YILDIZ TAKVİYESİ İSTİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in savunmaya bir yıldız takviyesi yapma hayali var.

Başkan Özbek'in en beğendiği isim Van Dijk ancak Real Madrid'in Alman savunmacısı Antonio Rüdiger de listedeki isimlerden biri.