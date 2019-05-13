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Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Şampiyonluk mücadelesi veren iki kulübün kadın spikerlerinden Beşiktaşlı Selen Yakıcı Galatasaray için 'şikeci' benzetmesini yapınca Galatasaraylı Nazlı Öztürk, 'geçmişini unutma' karşılığını verdi.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 11:44..
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Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Futbol sahalarındaki rekabet, televizyon ekranlarına da yansıdı, ortalık karıştı.

Türkiye'nin iki güzide kulüplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın sahadaki mücadelesine külup kanallarının spikerleri de dahil oldu.

GS TV sunucusu Nazlı Öztürk ile BJK TV sunucusu Selen Yakıcı sosyal medyada birbirine girdi.

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

"TAKLA ATTIĞIN GÜNLERİ ÇABUK UNUTMUŞSUN"

BJK TV sunucusu Selen Yakıcı, "Şikeci Galatasaray. Mayıslar sizin değil, hakemler sizin." şeklinde bir tweet atınca; GS TV sunucusu Nazlı Öztürk "Selen şikeci diye ithamda bulunduğun kulübün kanalında çalışmak için takla attığın günleri çabuk unutmuşsun, ben hatırlatayım dedim. Galatasaray büyük taştır dikkat et altında kalma." diyerek cevap verdi.

İşte bu yazışmanın ardından ipler iyiden iyiye koptu.

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

"SENİN NE YOLLARDAN GEÇTİĞİNİ CÜMLE ALEM BİLİYOR"

Yakıcı, Öztürk'ün görevine Arda Turan ile ilişkisi vasıtasıyla girdiğini söyledi, bunu gören Öztürk, adeta ateş püskürdü. Nazlı Öztürk, Yakıcı'nın Turan göndermesine, "Senin ne yollardan geçtiğini cümle alem biliyor." şeklinde cevap verdi.

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

İkilinin Twitter üzerinden atışmaları şu şekilde yansıdı:

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

NİHAT DOĞAN İLE BİRLİKTEYDİ

Öte yandan BJK TV sunucusu Selen Yakıcı'nın geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Nihat Doğan ile birlikte olduğu belirtildi.

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

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