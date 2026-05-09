Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
Galatasaray'da Victor Osimhen, ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Victor Osimhen maçın 79. dakikasında sarı kart gördü.
KASIMPAŞA MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Nijeryalı yıldız gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Osimhen gelecek hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi