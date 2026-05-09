Galatasaray'a şampiyonluktan dev gelir!

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda bitime henüz 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sadece sahada değil, mali tabloda da tarihi bir zafer kazandı.

Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti ve kasasını doldurdu.

İŞTE KALEM KALEM GALATASARAY'IN KAZANÇLARI

- Şampiyonluk Primi: Yaklaşık 227,8 milyon TL.

- Geçmiş Şampiyonluklar Payı: Her bir şampiyonluk için verilen payla birlikte buradan yaklaşık 260 milyon TL civarında bir gelir bekleniyor. (TFF bu sezondan sonra bu geliri kaldıracak)

- Performans Primleri: Ligde elde edilen her galibiyet için 9,66 milyon TL, beraberlik için ise 4,83 milyon TL ödeniyor.

ANTALYASPOR MAÇINDAN ÖNCE 246 MİLYON TL

Galatasaray'ın sezon boyunca topladığı puanlarla bu rakam (Antalyaspor maçından önce) 222+24 milyon TL yani 246 milyon TL.

- Lige Katılım Payı: Her kulübe verilen 86.5 milyon TL'lik sabit ayak bastı parası.

- Süper Kupa: Şampiyon olarak katılacağı Süper Kupa'dan gelecek galibiyet/katılım primleri tahmini 50-70 Milyon TL olacak.

- Şampiyonlar Ligi'ne Ayak Bastı Parası: 18,62 milyon Euro (güncel kurla yaklaşık 950 milyon TL) garanti para.

TOPLAM 5 MİLYAR TL...

- Yayın ve Katsayı Gelirleri: 10 milyon euro civarında. (Galatasaray bu sezon yayın gelirinden 8.41 milyon euro, UEFA Katsayı payı olarak da 2.42 milyon euro kazanmıştı)

Böylece Galatasaray, sadece TFF ve UEFA'dan kasasına 2.5 milyar TL'lik gelir koyacak.

Forma ve ürün satışı, bilet, loca ve kombine ile sponsorluk gelirleri de eklendiğinde 2025-26 sezonunda Galatasaray'ın kasasına giren gelirin 5 milyar TL'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.