Galatasaray'a Samsun'da şampiyonluk kutlatmayız demişti: Yüksel Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecekleri maç öncesi iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldırım, sarı-kırmızılı ekibe de sahada geçit vermeyecekleri mesajını vermişti.

"ŞAMPİYONLUK KUTLATMAYIZ"

Yıldırım, "Galatasaray, Samsun’da şampiyonluk turu atmayı hayal etmesin. Onları evlerine eli boş göndermek konusunda oldukça iştahlıyız. Samsun'da şampiyonluk kutlatmayız. Eğer şampiyonluğu kutlayacaklarsa, bunu bir sonraki hafta oynayacakları Antalyaspor maçına saklasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

4 GOLLÜ GALİBİYET GELDİ

Bugün ise Samsunspor, evinde lider Galatasaray'ı 4-1'lik net skorla geçti.

Karşılaşmanın bitişiyle birlikte sosyal medyada Yıldırım'ın sözleri tekrar paylaşıldı.