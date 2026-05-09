Galatasaray'da Barış Alper, Osimhen ve Yunus büyüledi

Süper Lig tarihinin 68. sezonu olan 2025-2026 döneminde şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.

26. zaferini yaşayarak rakipleriyle arasındaki şampiyonluk sayısını yükselten sarı-kırmızılılar, geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde korumasıyla başarıya gitti.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI OLAN ÜÇLÜ

Takımın yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz, İtalyan devi Napoli'den 75 milyon euroya kadroya katılan geçen sezonun gol kralı Victor Osimhen ve sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Yunus Akgün bu sezon hücum bölgesinde Galatasaray'ın en büyük kozları oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'ın hücum yollarındaki önemli silahı Barış Alper Yılmaz oldu.

Birçok bölgede görev alabilen milli futbolcu, başarılı oyunuyla takdir topladı.

Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı 27'si ilk 11 olmak üzere 29 kez terleten 25 yaşındaki oyuncu 8 gol ve 11 asist kaydetti.

VICTOR OSIMHEN

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, geçen sezonun ardından yine Galatasaray'da harikalar yarattı.

Süper Lig'de bu sezon 19'u ilk 11 olmak üzere 22 maça çıkan yıldız isim, 15 gol ve 5 asistle mücadele etti.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir süre ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden 27 yaşındaki isim az süre bulmasına rağmen ligde Galatasaray’ın en çok skor katkısı yapan isimlerinden biri oldu.

YUNUS AKGÜN

Geçen sezon yaptığı çıkışla dikkatleri çeken isimlerden biri olan Yunus Akgün, skorer kimliğiyle yine dikkat çekti.

Ligde 23'ü ilk 11 olmak üzere 28 resmi maça çıkan milli futbolcu, 7 gol ve 9 asistlik katkı yaptı.

25 yaşındaki yetenekli oyuncu, gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.