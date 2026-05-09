Galatasaray’da başarının mimarlarının başında gelen isim: Dursun Özbek…

Galatasaray bir kez daha şampiyonluk yarışını önde bitirdi.

Sarı-kırmızılılar böylelikle Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşadı.

Bu başarının arkasındaki en büyük pay sahibi isimlerden biri de hiç şüphe yok ki Başkan Dursun Özbek…

2022'DE GÖREVE GELDİ

Özbek, 2022'de Burak Elmas'ın ayrılmasından sonra gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilmişti.

Özbek göreve gelişinden sonra ise adeta Galatasaray’ın çehresi değişti.

ÜST ÜSTE 4. KEZ ŞAMPİYON YAPTI

Önce 2022-23 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray bu kez de ertesi yıl bir kez daha ligi lider bitiren ekip oldu.

Son olarak ise bir şampiyonluk daha geldi ve Özbek yönetimindeki Galatasaray üst üste 4.kez şampiyon olmuş oldu.