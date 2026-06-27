Haberler Basketbol

Galatasaray'da Can Korkmaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

AA AA
Galatasaray'da Can Korkmaz'ın sözleşmesi uzatıldı
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, iç transferde imzayı attırdı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

"1 SEZON DAHA GALATASARAY FORMASIYLA"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında "Oyun bitmedi. Can Korkmaz, 1 sezon daha Galatasaray MCT Technic formasıyla." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)