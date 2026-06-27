Galatasaray'da Can Korkmaz'ın sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, iç transferde imzayı attırdı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
"1 SEZON DAHA GALATASARAY FORMASIYLA"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında "Oyun bitmedi. Can Korkmaz, 1 sezon daha Galatasaray MCT Technic formasıyla." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)