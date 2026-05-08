Galatasaray'da Günay Güvenç ile ilgili karar belli oldu

Süper Lig'de 26. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamalarını yapıyor.

Bu doğrultuda tecrübeli isim için yeni bir karar alındı.

Galatasaray’da lig ve kupada son iki maçtaki performansı nedeniyle eleştirilen Günay Güvenç kararını verdi.

GALATASARAY'DA KALACAK

Tecrübeli eldiven futbolu Galatasaray’da bırakacak. Son olarak geçen yaz sözleşmesi uzatılan ve 2 sene daha kontratı bulunan tecrübeli kalecinin ayrılmak gibi bir düşüncenin olmadığı belirtildi.

34 yaşındaki eldivenin Galatasaray’da kariyerini sonlandırma konusunda istekli olduğu bildirildi.

HATALI GOLLER VE KIRMIZI KART TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye Kupası’ndaki Gençlerbirliği karşılaşmasında yediği hatalı gollerle eleştirilen Günay’ın cezalı Uğurcan’ın yerine forma giydiği Samsunspor karşılaşmasında da atılması ile beraber performansı tepkilere neden olmuştu.

Hatta sarı-kırmızılıların yeni sezon için Uğurcan’ın arkasında bekleyecek yerli bir kaleciyi renklerine bağlayacağı da iddia edilmişti.

KALESİNDE 35 MAÇTA 33 GOL GÖRDÜ

Bu konuda Eyüpspor’a kiralanan Jankat Yılmaz’ın ön planda olduğu da belirtiliyordu. Teknik kadronun formsuz bir dönem geçirmesine rağmen Günay’ın devam etmesinden yana olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

Gaziantep’ten Galatasaray'a 2023 yazında transfer olan Günay, sarı-kırmızılı forma ile 35 maça çıktı bu maçlarda 33 golü kalesinde gördü.

Tecrübeli file bekçisi 11 maçı ise gol yemeden tamamlama başarısı gösterdi.