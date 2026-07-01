Galatasaray'da Jhon Duran için geri sayım başladı

Galatasaray'da forvet transferi, yabancı kuralına göre şekillendi...

Mauro Icardi’ye yaptığı teklife olumlu yanıt alamayan yönetim, 10 artı 4 kuralına uyan 2003 doğumlu Jhon Duran’ın transferi için onay verdi.

10+4 KURALINA UYUYOR

Geçen sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de, ikinci devresini ise Zenit’te kiralık geçiren ancak disiplin sorunları nedeniyle olumlu iz bırakamayan Kolombiyalı santrforun, yeni sezonda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

ANLAŞMA TAMAM

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan kiralanacak Duran’ın Osimhen ile iyi bir ikili olacağını düşünen Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncuyla kuracağı ikili iletişimle disiplin sorunu yaşatmamasını sağlayacak.

Duran’ın da Fenerbahçe deneyimi sonrasında kendisini kanıtlamak için motive olduğu belirtiliyor.