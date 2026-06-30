Galatasaray'da Mauro Icardi için kritik gün

Mauro Icardi’nin Galatasaray’la olan sözleşmesi, bugün itibarıyla sona eriyor.

Sarı-kırmızılı kulübe önce kiralık ardından bonservisiyle gelen Arjantinli futbolcu, şu anda ülkesinde bulunuyor.

GELECEĞİ BİR TÜRLÜ NETLİK KAZANMADI

Sezon bitiminin ardından Başkan Dursun Aydın Özbek, sözleşme yenileme görüşmeleri için oyuncunun temsilcisiyle masaya oturmuştu.

Başkan Özbek, Icardi’ye 4+1 milyon euro yıllık ücret ve bir sezonluk mukavele teklif etmişti.

Daha fazla süre almak isteyen Icardi’nin temsilcisi ise sarı-kırmızılı kulüpten iki sezonluk mukavele talep ediyor.

SÖZLEŞMESİ BUGÜN SONA ERİYOR

Arjantin basınında ülkesine döneceğine dair iddialar ortaya atılmış; Elia Pino, bu söylentileri yalanlamış ve Icardi’nin Arjantin’de oynama gibi bir planının bulunmadığını belirtmişti.

33 yaşındaki golcü, geçen sezon 47 maçta 16 gollük katkı sağladı.