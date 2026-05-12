Galatasaray'da Mauro Icardi zirvesi: İmza için tek şartı var...

Galatasaray, 33 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’yle masaya oturacak...

Sarı-kırmızılılar sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldıza 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklifi yapmayı planlıyor.

6 milyon euro net, 4 milyon euro imaj hakkı alan Icardi’ye yeni kontratta teklif edilecek yıllık ücret ise 5 milyon euro olacak.

YILLIK 5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Arjantinli oyuncunun ise önceliği maddi şartlar değil.

Parayı ikinci plana atan golcü oyuncu, 2 yıllık net sözleşme ve sahada Victor Osimhen ile birlikte çift forvetli sistemde yer alma şartını sundu.

Antalyaspor müsabakasında taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle duygusal anlar yaşayan Icardi için son kararı, teknik heyet verecek.

İLK 11 GARANTİSİ İSTİYOR

Başkan Dursun Aydın Özbek, başarılı oyuncunun kulübe verdiği hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederken yeni sezonda izlenecek yol haritası, teknik direktörün sistem tercihine göre şekillenecek.

Eğer 2 yıllık sözleşme ve ilk 11 garantisi konusunda mutabık kalınırsa, sarı kırmızılıların sembol ismi haline gelen oyuncu kariyerine İstanbul’da devam edecek.