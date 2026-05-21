Galatasaray'da Mauro Icardi'yle görüşmeler sürüyor

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın temsilcisi Elio Pino, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Pino bir araya gelirken görüşmede sadece ikisi yer aldı.

İLK GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ALINAMADI

Başkan Özbek, daha önce Icardi'ye sunduğu teklifi Pino'ya da iletti.

Galatasaray, Pino'ya Icardi için 1+1 yıllık sözleşme, toplamda 5 milyon euroyu bulan bir yıllık ücret teklif etti.

İLK 11 GARANTİSİ YOK

Pino ise Icardi'nin daha fazla oynamak istediğini ve oynama garantisi beklediğini başkana iletti.

Galatasaray Başkanı Özbek ise oynama garantisi veremeyeceğini, bu konuda kararın Okan Buruk'ta olduğunu dile getirdi.

"BAZI ENGELLER VAR"

Taraflar şimdilik ortak noktaya varamadı ve Icardi'nin mukavele konusu askıda kaldı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte sevgilisi China Suarez ile Uzak Doğu tatiline çıkan Mauro Icardi'nin, geleceğiyle ilgili nihai kararını dönüşte vereceği ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğine ilişkin konuşan Elio Pino, yaptığı açıklamada "Başkan Dursun Özbek ile bir toplantımız oldu. Sözleşme uzatmasıyla ilgili bazı engeller var. Görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.