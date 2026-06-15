Galatasaray'da Mauro Icardi'yle ipler kopma noktasında
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Icardi’nin menajeri Elio Pino arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede taraflar, bir kez daha ortak noktada buluşamadı. Görüşmenin en önemli gündem maddesinin Icardi’nin yeni sezon için talep ettiği forma garantisi olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken yıldız futbolcu Mauro Icardi ile yönetim arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi.
Sarı-kırmızılıların yıllık 5 milyon euroya yakın 1+1 yıllık mukavele önerdiği Arjantinli oyuncu, henüz geri dönüş yapmamıştı.
TEK ŞARTI VARDI
Menajeri Elio Pino aracılığıyla yapılan son görüşmede, başkan Dursun Özbek'ten oynama garantisi istendi.
Bu isteğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, net bir yanıtla karşılık verdi.
'OYNAMA GARANTİSİ VEREMEYİZ'
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre, Özbek'in, Icardi'ye oynama garantisi vermediği öğrenildi.
Yaşanan gelişmeler sonrası taraflar arasındaki görüşmelerde gerilimin arttığı öne sürüldü.
İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ
Hal böyle olunca oynama garantisi talebinin karşılık bulmaması nedeniyle Icardi ile Galatasaray arasındaki bağların kopma noktasına geldiği aktarıldı.
Öte yandan geride bıraktığımız sezonda istediği süreleri bulamayan Mauro Icardi, 47 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.