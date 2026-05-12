Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray Kulübü'nün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda mali, idari ve sportif raporla ilgili tespit ve incelemeler yapılacak.

DURSUN ÖZBEK KONUŞACAK

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de toplantıda açıklamalarda bulunacak.