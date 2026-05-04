Galatasaray'da seçim yaklaşıyor: Tek aday Dursun Özbek olacak
Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Dursun Özbek'in seçime tek aday olarak gireceğini duyururken Özbek dışında başka bir başvurunun olmadığını ve seçim sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Sarı kırmızılarda gündem kongre...
Üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmak üzere olan Galatasaray'da 23 Mayıs'ta başkanlık seçimi yapılacak.
Sezon sonunda yapılacak olağan seçimli genel kurula ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.
TEK ADAY DURSUN ÖZBEK
Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Dursun Özbek dışında adaylık başvurusu yapılmadığını belirterek seçim sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Derkan, tek aday olması nedeniyle oy pusulasının kırmızı renkte olacağını ifade etti.
YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, yeni yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na verdiği öğrenildi.
Özbek'in listesinde şu isimler yer alıyor:
“Asil: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.
Yedek: Bora Bahçetepe, Ozan Yurtsever, Emir Aral, Tanur Yılmaz, Ömer Sarıgül”
SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK
Galatasaray'ın olağan seçim toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.