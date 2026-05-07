Galatasaray'da tek hedef 26. şampiyonluk

Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda da 26. lig şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da geri sayım başladı.

9 Mayıs Cumartesi günü RAMS Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde zafer turu atmayı planlıyor.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında gelen 4-1'lik şok yenilgi keyifleri kaçırsa da RAMS Park'ta müthiş bir buluşma olacak.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

2025-2026 sezonun son iç saha maçında RAMS Park'ın kapalı gişe olacağı ve şampiyonluk atmosferinin beklendiği kaydedildi.

Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcularıyla yaptığı toplantıda RAMS Park'ta unutulmaz bir maçın kendilerini beklediğini dile getirdi.

Buruk, taraftarlarının önünde üst üste dördüncü şampiyonluklarını kazanma şansının geldiğini vurguladı.

ŞAMPİYONLUK SERİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-kırmızılılarda üst üste dördüncü şampiyonluk hedefinde sürpriz bir seri dikkat çekiyor.

2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te de 25. şampiyonluğunu kazanan Aslan, 2026'da 26. şampiyonluğu için geri sayıma geçti.

Okan Buruk ve ekibi, tarihi bir serinin eşiğine geldi.