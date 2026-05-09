Galatasaray'da yaptığı kurtarışlarla kilit isimlerden biri de Uğurcan Çakır oldu

Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğuna ulaştı...

Bu sezon yapılan transferler arasında en yüksek verim alınan isim Uğurcan Çakır oldu.

Milli kaleci 41 resmi maçta ilk 11’de görev aldı, üstün bir performans sağladı.

Sezon başında Trabzonspor'dan rekor bedelle transfer edilen Uğurcan Çakır gösterdiği performansla adeta şampiyonluğun en kilit isimlerinden birisi oldu.

Çakır, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 29 maçta kalesinde 22 gol yiyerek Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi oldu.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Sezon başında kazanılan Alanyaspor mücadelesi, deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisi, Göztepe karşılaşmaları gibi mücadelelerde özellikle fark yaratan 30 yaşındaki file bekçisi gösterdiği performansla takdir topladı.

Böylelikle şampiyonluğu perçinleyen isimlerden oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan Uğurcan Çakır, toplam 48 kurtarışla Devler Ligi'nde en fazla kurtarış yapan ilk 5 kaleciden biri oldu.

Uğurcan ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 2 penaltı kurtarışıyla da en fazla penaltı kurtaran kaleci olmayı başardı.