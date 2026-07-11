Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.
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Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında laktat testi ve pas çalışması gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Günün ikinci antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 6'ya 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, bugün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)