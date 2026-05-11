Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi

Başakşehir'de yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Bertuğ Yıldırım, transfer listesinin üst sıralarında yerini aldı.

GALATASARAY BERTUĞ'U İSTİYOR: KUTU + PARA FORMÜLÜ...

Genç santrforun son dönemde sergilediği performans, teknik heyetin de onayını almış durumda. Transferin mali boyutu ise henüz net değil...

Galatasaray yönetimi ise bu transferi sadece nakit akışıyla değil, maliyeti düşürmek adına "para artı oyuncu takası" formülüyle çözmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir’in eski futbolcusu Ahmed Kutucu’yu bu transferde kullanmayı planlıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MASAYA OTURULACAK

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu Eyüpspor’dan 6 milyon dolar karşılığında transfer etmişti.

Tarafların önümüzdeki süreçte masaya oturması bekleniyor.

23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 23 maçta 7 gol atarken, 3 de asist yaptı.