Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-Kırmızılılar üst üste 4 olmak üzere toplamda 26. şampiyonluğunu yaşadı.

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından maç sonrası bir paylaşım yaptı.

"BİR DAHA SAKIN HA"

Söz konusu paylaşımda "Fenerbahçe ŞK" ile mesajlaşıldı ve son mesaj olarak "Bir daha SAKIN HA!" yazıldı.

Galatasaray ayrıca bir diğer paylaşımında ise "Tüm zorluklara ve engellere rağmen: DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON! #DOMİN4SYON" ifadelerine yer verdi.