Galatasaray'dan Jhon Duran'a şartlı onay
Galatasaray'da gündem Jhon Duran'ın transferi. Sarı-kırmızılılara gelmek isteyen Kolombiyalı forvet, kulüpten haber bekliyor. Bu arada Galatasaray, Jhon Duran'ın sözleşmesine özel bir madde koymak istiyor.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, Türkiye'ye dönebilir.
Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerilen 22 yaşındaki golcü, Sarı-kırmızılı kulüpten haber bekliyor.
Galatasaray bir süre önce önerilen Duran'ı, 10+4 kuralına uyduğu için gündemine aldı.
GALATASARAY'DAN HABER BEKLİYOR
Okan Buruk'un da yeşil ışık yaktığı Kolombiyalı golcünün 1 yıllığına kiralanması için temaslar kuruldu.
Sarı-kırmızılılar, bu transferi gerçekleştirmesi halinde Duran'a yıllık bonuslarla birlikte toplamda 5 milyon euro ödeyecek.
'TEK TARAFLI FESİH MADDESİ'
Galatasaray, ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi eklemek istiyor.
Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında yaşanan problemler nedeniyle yolları ayrılan Duran, Süper Lig'de 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.