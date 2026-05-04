Galatasaray'ın Gabriel Sara için istediği bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Brezilya Milli Takımı'na yükselmesiyle birlikte orta saha oyuncusuna, Premier Lig'den iki kulübün ilgi gösterdiği iddia edildi.

İKİ TAKIM İZLİYOR

RTI Esporte'de yer alan habere göre Newcastle United ve Aston Villa, Sara'yı yakından izliyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetimin ise 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı, 40 milyon euro seviyesine ulaşılması halinde transfer için yeşil ışık yakabileceği ifade edildi.

ESKİ TAKIMININ KAZANACAĞI PARA

Haberde ayrıca Sara'nın eski takımı Sao Paulo FC'nin, FIFA'nın dayanışma katkı payı kapsamında transferden yüzde 5 gelir elde edeceği aktarıldı.

Olası 40 milyon euroluk bir satışta Brezilya temsilcisinin yaklaşık 2 milyon euro kazanacağı belirtildi.

GALATASARAY BONSERVİSİNE 18 MİLYON EURO VERDİ

2024 yılında Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 42 maça çıktı.

22 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistle mücadele etti.

Sara'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.