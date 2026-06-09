Galatasaray'ın gündemindeydi! Real Madrid, Bernardo Silva'yı istiyor

2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte İngiliz devi Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İspanyol basını, Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun, Portekizli yıldızı kadrosunda görmek istediğini duyurmuştu.

YARIŞA DAHİL OLDULAR

Cadena SER'de yer alan habere göre, Real Madrid, 31 yaşındaki deneyimli yıldız için transfer yarışına resmen dahil oldu.

Son yıllarda bonservissiz yıldızları kadrosuna katarak dikkat çeken Real Madrid'in, bu transfer politikasına Bernardo Silva da uyuyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Türkiye'den Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bernardo Silva'nın adı ayrıca; Benfica, Juventus, Atletico Madrid ve Barcelona ile anılıyor.

KARAR DÜNYA KUPASI SONRASI

Manchester City'den ayrılmasının ardından birçok takımla adı geçen ancak henüz kararını vermeyen Bernardo Silva, kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktı.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Bernardo Silva, geçtiğimiz günlerde, "İstendiği bir takıma" gitmek istediğini dile getirmişti. Portekizli yıldız, "Henüz kararımı vermedim. Beni isteyen bir kulüpte olmak istiyorum, bu kesin. Kendimi faydalı hissedeceğim bir kulüpte olmak istiyorum." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 22 milyon euro piyasa değerindeki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.