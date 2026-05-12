Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli oldu

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılılar, alınan bu sonuçla birlikte 77 puanla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Üst üste 4. toplamda da 26. zaferini yaşayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili detaylar belli oldu.

GALATASARAY DETAYLARI DUYURDU

Galatasaray, Süper Lig'de 2025-26 sezonu şampiyonluğunu 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftarıyla kutlayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre taraftarlar, GSPlus uygulamasını indirip, daha sonra GS taraftar Passo kartı veya Passo üyelikleriyle passo.com.tr ve Passo uygulamasından şampiyonluk kutlamasına bilet satın alabilecek.

Şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları şöyle:

Saha içi paketi: 19 bin 50 lira

Doğu-Batı Alt Tribünler: Bin 905 lira

Doğu-Batı Üst Tribünler: 500 lira

Kuzey-Güney Kale Arkası: 190,50 lira

KUTLAMADAN DETAYLAR

– Stadyum öncesi Galatasaray Lisesi'nden başlayacak otobüs turu,

– Solo Il Gala paketi,

– Sanatçı olmayacak,

– Sahne, dans, drone şovları olacak.