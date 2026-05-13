Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi...

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıkladı.

Hatipoğlu, gelirlerde önemli artış yaşandığını belirtirken, kulübün dönemi 25 milyon lira karla kapattığını duyurdu.

SPORCU ÜCRETLERİ 6.5 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Maliyet kalemlerine ilişkin detay veren Hatipoğlu, futbolcu maaşları ve bonservis giderlerinde yükseliş yaşandığını ifade etti.

Hatipoğlu, "Sporcu ücretlerimiz 6.5 milyar lira. Bir önceki döneme göre yüzde 36 arttı. Amortisman itfa payı giderleri dediğimiz bonservis payları 2.6 milyar, yüzde 25'lik bir artış." şeklinde konuştu.

"BORÇ ARTTI, SEBEBİ BONSERVİS"

Hatipoğlu, toplam maliyetin 14.9 milyar liraya ulaştığını belirterek şu kalemleri sıraladı:

“"Futbolcu kiralama giderleri 86 milyon, satılan ticari mal maliyeti 1.8 milyar, personel giderleri 499 milyon, teknik direktör ve antrenör giderlerimiz 1.06 milyar, müsabaka giderlerimiz 411 milyon, spor malzeme giderlerimiz 198 milyon, deplasman kamp giderlerimiz 362 milyon, sporcu teknik kadro menajer kira diğer giderler 683 milyon, güvenlik temizlik 46, aidat ceza giderleri 77, diğer giderler 478 olmak üzere toplamda 14.9 milyarlık bir maliyet oluşmuş durumda."”

TOPLAM BORÇ 29.4 MİLYAR TL

Borç kalemlerinde özellikle futbolcu transferlerinden kaynaklanan ticari yükümlülüklere dikkat çekildi.

“"Yükümlülüklerimize bakarsak, bir önceki döneme yüzde 29 artarak 25.2 milyar TL rakamına ulaşmış durumda. Burada en önemli kalemlerden bir tanesi ilişkili olmayan ticari borçlar 5.7 milyardan 11.2 milyara çıktı. Buradaki sebep bonservisiyle aramıza katılan oyuncularla ilgili rakam."”

İbrahim Hatipoğlu ayrıca "Uzun vadeli yükümlülüklerimizde yüzde 24'lük azalışla 4.2 milyar TL oldu. Toplam yükümlülüklerimiz 25 milyardan 29.4 milyara çıkarak yüzde 18'lik TL bazında bir artış yaşamış." ifadelerini kullandı.