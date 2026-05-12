Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira saldırıya uğradı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Ekipler, Torreira'ya yumruk atan Y.Y.'yi (32) olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

30 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı.

TORREIRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S.'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y.'ye yumruk attığını belirledi.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.