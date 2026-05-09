Galatasaraylı futbolculardan Okan Buruk’a basın toplantısında sulu baskın

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime kısa bir süre kala 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılılarda tarihi zaferin ardından düzenlenen basın toplantısı renkli görüntülere sahne oldu.

BURUK'A BASKIN YAPTILAR

Üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası değerlendirmelerde bulunmak üzere medya mensuplarıyla bir araya geldiği sırada beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Deneyimli teknik adam basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada, şampiyonluk coşkusunu taşıyan futbolcular bir anda toplantı salonunu bastı.

BASIN TOPLANTISI KUTLAMA ALANINA DÖNDÜ

Ellerindeki sularla Okan Buruk'a sulu bir baskın düzenleyen oyuncular, basın toplantısını bir kutlama alanına çevirdi.

Antrenörleri ve birbirleriyle kucaklaşarak kazanılan kupanın sevincini kameralar önünde bir kez daha yaşayan futbolcular, sezonun yorgunluğunu neşeli bir atmosferde atarken ortaya çıkan bu samimi tablo şampiyonluk gecesinin en dikkat çekici anlarından biri oldu.