Galatasaraylı oyunculardan şampiyonluk sevinci

Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Son düdük çalmasıyla saha içerisine giren sarı-kırmızılı futbolcular, büyük coşkuyla şampiyonluğu kutladı.

Galatasaray, Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk sevincini yaşadı.

Şampiyonluğa özel siyah tişörtlerle sahaya inen sarı-kırmızılar, 26'ıncı şampiyonluğu doyasıya kutladı.

