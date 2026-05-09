Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü: Şampiyonluk kutlamalarından renkli görüntüler

Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray’ın şampiyonluğu taraftarlarını sevince boğdu.

Şampiyonluğun kesinlik kazanmasıyla cadde meydanlara dökülen sarı kırmızılı taraftarlar meşaleler ve konvoylar eşliğinde kutlama yapıyor.

ANKARA

Başkentteki Galatasaraylı taraftarlar, Güvenpark ve çevresinde toplanarak şampiyonluk kutlaması için toplandı.

ÇORUM

Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı.

ŞANLIURFA

Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı'nda buluşan binlerce taraftar, ellerinde meşalelerle kutlama yaptı.

Kutlamalar sırasında bir grup taraftar, Fenerbahçe'nin maket tabutunu omuzlarda taşıdı. Kentte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.

AYDIN

Aydın'da kutlamaların adresi Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar yoğun bir kalabalık oluşturdu, coşkulu kalabalık hep bir ağızdan marşlar söyleyerek kutlama yapıyor.

ERZURUM

Erzurum'da bulunan Galatasaraylı taraftarlar da kentte bir araya gelerek kutlama yapıyor.

TEKİRDAĞ

Şampiyonluk haberinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar ellerine bayraklarını alarak Süleymanpaşa ilçesindeki meydan ve caddelere çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde uzun süre tur atarak kutlama yaptı. Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda taraftarlar marşlar söyleyip tezahüratlarda bulundu. Özellikle sahil güzergahında yoğunluk oluşurken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

BURSA

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte kent merkezinde toplanan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturup uzun süre korna çalarak şampiyonluğu kutladı.

Özellikle kentin işlek noktalarında yoğunluk oluşurken, Görükle Mahallesi'nde bazı taraftarlar araçlarının camlarından bayrak sallayarak şampiyonluğu kutladı. Emniyet ekipleri ise kutlamaların yoğun yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı.

ADIYAMAN

Kentin işlek noktalarından biri olan Sümer Meydanı'na toplanan kalabalık arasında bir Fenerbahçe taraftarının Galatasaraylılarla birlikte durumu kutlaması dikkat çekti.

Emniyet ekipleri ise kutlamaların yoğun yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı.

KAYSERİ

Kayseri’deki Galatasaray taraftarları, bayraklarını ellerine alarak araçlarıyla ve yaya olarak Cumhuriyet Meydanı’na gelip tezahüratlarda bulundu. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra kent merkezinde tur attı.

Öte yandan, Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalarda Beşiktaş ve Fenerbahçe formalı vatandaşların da sarı-kırmızılı taraftarla kutlama yaptıkları görüldü.

ZONGULDAK

Şampiyonluk sonrası taraftarlar Zonguldak'ta sokaklara döküldü. Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde konvoy oluşturan taraftarlar, klaksonlar ve bayraklarla şampiyonluğu kutladılar.

MALATYA

Malatyalılar sokaklarda meşaleler yakarak şampiyonluk marşları söylediler.

Araçlarına binen taraftarlar uzun araç kuyrukları oluşturarak sevinç yaşadı.

SİİRT

MUĞLA

Belediye Meydanı’nda toplanan taraftarlar meşaleler yaktı, tezahüratlar ile şampiyonluğu kutladı.

Ayrıca taraftarlar ellerinde sarı-kırmızı bayrakları açarak araçları ile konvoy oluşturdu. Bodrumlu Galatasaraylılar gece geç saatlere kadar şehirde şampiyonluk turu attı.

IĞDIR

Ellerinde bayraklarla şehir turu atan taraftarlar, daha sonra Iğdır Vali Yolu’nda bir araya gelerek şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı.

Meşaleler yakıp, marşlar söyleyen taraftarlar uzun süre kutlama yaparken, şehir merkezinde araç yoğunluğu oluştu. Uzun araç kuyruklarının meydana geldiği kutlamalarda polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

DÜZCE

Düzceli taraftarlar Anıtpark meydanında toplandı. Yüzlerce Düzceli taraftar konvoylarla, marşlarla şampiyonluğu kutladı. Öte yandan emniyet güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

BİTLİS

Kutlamalara her yaştan Galatasaray taraftarı katılırken, AVM önü adeta sarı-kırmızı renklere büründü. Araç konvoylarıyla şehir turu atan taraftarlar, marşlar söyleyerek ve tezahüratlar yaparak şampiyonluğun gururunu yaşadı.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kutlamalarda, taraftarların birlik ve beraberlik içinde oluşturduğu görüntüler renkli anlara sahne oldu. Tatvan’da futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, coşkulu anlara sahne oldu.