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15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi

Tanklara karşı duran bedenler, karanlığa meydan okuyan yüzler… Bu karelerde, bir milletin iradesi, cesareti ve hafızası var.

Ensonhaber (Gülnihal Kaya)
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Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en uzun ve en karanlık saatlerinden birini yaşadı.

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Silah seslerinin, tank paletlerinin ve jetlerin gökyüzünü bölen uğultusunun arasında; millet, sokaklara döküldü.

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O gece yaşananlar, yalnızca bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda halk iradesinin, cesaretin ve kararlılığın fotoğrafıydı.

15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 4/35

Köprüler tutuldu, Meclis bombalandı, ekranlar karardı.

15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 5/35

Ama karanlığın içinden yükselen bir ışık vardı: Sıradan insanların olağanüstü direnişi.

15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 6/35

Sırtında bayrakla yürüyen gençlerden, tankların önüne duran yaşlılara… 

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Elinde sadece inancı ve cesareti olan milyonlar, tarihin akışını değiştirdi.

15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 8/35

Bu kareler; korkunun değil, direnişin; teslimiyetin değil, cesaretin hikayesini anlatıyor.

15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 9/35

15 Temmuz sadece bir gecenin adı değil; aynı zamanda demokrasiye sahip çıkmanın, ortak bir kaderin, unutulmaz bir toplumsal hafızanın miladı…

15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 10/35

Her bir kare, o gecenin tanığı…

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Ve her tanık, bir milletin hafızasında kapanmayacak bir sayfa.

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15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 17/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 18/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 19/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 20/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 21/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 22/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 23/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 24/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 25/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 26/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 27/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 28/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 29/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 30/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 31/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 32/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 33/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 34/35
15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi 35/35