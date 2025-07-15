15 Temmuz: Bir milletin korkusuz mücadelesi
Tanklara karşı duran bedenler, karanlığa meydan okuyan yüzler… Bu karelerde, bir milletin iradesi, cesareti ve hafızası var.
Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en uzun ve en karanlık saatlerinden birini yaşadı.
Silah seslerinin, tank paletlerinin ve jetlerin gökyüzünü bölen uğultusunun arasında; millet, sokaklara döküldü.
O gece yaşananlar, yalnızca bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda halk iradesinin, cesaretin ve kararlılığın fotoğrafıydı.
Köprüler tutuldu, Meclis bombalandı, ekranlar karardı.
Ama karanlığın içinden yükselen bir ışık vardı: Sıradan insanların olağanüstü direnişi.
Sırtında bayrakla yürüyen gençlerden, tankların önüne duran yaşlılara…
Elinde sadece inancı ve cesareti olan milyonlar, tarihin akışını değiştirdi.
Bu kareler; korkunun değil, direnişin; teslimiyetin değil, cesaretin hikayesini anlatıyor.
15 Temmuz sadece bir gecenin adı değil; aynı zamanda demokrasiye sahip çıkmanın, ortak bir kaderin, unutulmaz bir toplumsal hafızanın miladı…
Her bir kare, o gecenin tanığı…
Ve her tanık, bir milletin hafızasında kapanmayacak bir sayfa.