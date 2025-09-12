Abone ol: Google News
4 büyüklerin 2025-2026 sezonunda yaptığı transferler

Süper Lig'de 2025-2026 yaz transfer dönemi sona erdi. İşte 4 büyüklerin kadrolarına kattığı futbolcular...

Ensonhaber Haber Merkezi (Emre Çalışkan)
Türk futbolunda 30 Haziran'da başlayan 2025-2026 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Ezeli rakiplerin birçok transfer çalımı gerçekleştirdiği bu dönemde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarını yıldız oyuncularla güçlendirdi. İşte 4 büyük takımın renklerine bağladığı isimler...

David Jurasek
Benfica - Beşiktaş
Bonservis: Kiralık

Tammy Abraham
Roma - Beşiktaş
Bonservis: 2+13 milyon euro

Orkun Kökçü
Benfica - Beşiktaş
Bonservis: 25 milyon euro

Wilfred Ndidi
Leicester City - Beşiktaş
Bonservis: 8 milyon euro

Taylan Bulut
Schalke 04 - Beşiktaş
Bonservis: 6 milyon euro

Rıdvan Yılmaz
Rangers - Beşiktaş
Bonservis: 2.9 milyon euro

El Bilal Toure
Atalanta - Beşiktaş
Bonservis: 3 milyon euro kiralama

Tiago Djalo
Juventus - Beşiktaş
Bonservis: 3.5 milyon euro

Vaclav Cerny
Wolfsburg - Beşiktaş
Bonservis: 6 milyon euro

Cengiz Ünder
Fenerbahçe - Beşiktaş
Bonservis: Kiralık

Gökhan Sazdağı
Kayserispor - Beşiktaş
Bonservis: 1.5 milyon euro

Jota Silva
Nottingham Forest - Beşiktaş
Bonservis: Kiralık

Jhon Duran
Al Nassr - Fenerbahçe
Bonservis: Kiralık

Archie Brown
Gent - Fenerbahçe
Bonservis: 8 milyon euro

Tarık Çetin
Rizespor - Fenerbahçe
Bonservis: Bedelsiz

Milan Skriniar
PSG - Fenerbahçe
Bonservis: 6 milyon euro

Nelson Semedo
Wolverhampton - Fenerbahçe
Bonservis: Bedelsiz

Dorgeles Nene
Salzburg - Fenerbahçe
Bonservis: 18 milyon euro

Edson Alvarez
West Ham United - Fenerbahçe
Bonservis: Kiralık

Kerem Aktürkoğlu
Benfica - Fenerbahçe
Bonservis: 22.5 milyon euro

Marco Asensio
PSG - Fenerbahçe
Bonservis: 7.5 milyon euro

Ederson
Manchester City - Fenerbahçe
Bonservis: 11 milyon euro

Leroy Sane
Bayern Münih - Galatasaray
Bonservis: Bedelsiz

Victor Osimhen
Napoli - Galatasaray
Bonservis: 75 milyon euro

Wilfried Singo
Monaco - Galatasaray
Bonservis: 30.77 milyon euro

Uğurcan Çakır
Trabzonspor - Galatasaray
Bonservis: 27.5 milyon euro

İlkay Gündoğan
Manchester City - Galatasaray
Bonservis: Bedelsiz

Wagner Pina
Estoril - Trabzonspor
Bonservis: 3 milyon euro

Paul Onuachu
Southampton - Trabzonspor
Bonservis: 5.67 milyon euro

Felipe Augusto
Cercle Brugge - Trabzonspor
Bonservis: 5 milyon euro

Kazeem Olaigbe
Rennes - Trabzonspor
Bonservis: 5 milyon euro

Christ Inao Oulai
Bastia - Trabzonspor
Bonservis: 5.5 milyon euro

Benjamin Bouchouari
St. Etienne - Trabzonspor
Bonservis: 4 milyon euro

Ernest Muçi
Beşiktaş - Trabzonspor
Bonservis: Kiralık

Andre Onana
Manchester United - Trabzonspor
Bonservis: Kiralık