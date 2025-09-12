4 büyüklerin 2025-2026 sezonunda yaptığı transferler
Süper Lig'de 2025-2026 yaz transfer dönemi sona erdi. İşte 4 büyüklerin kadrolarına kattığı futbolcular...
Türk futbolunda 30 Haziran'da başlayan 2025-2026 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Ezeli rakiplerin birçok transfer çalımı gerçekleştirdiği bu dönemde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarını yıldız oyuncularla güçlendirdi. İşte 4 büyük takımın renklerine bağladığı isimler...
David Jurasek
Benfica - Beşiktaş
Bonservis: Kiralık
Tammy Abraham
Roma - Beşiktaş
Bonservis: 2+13 milyon euro
Orkun Kökçü
Benfica - Beşiktaş
Bonservis: 25 milyon euro
Wilfred Ndidi
Leicester City - Beşiktaş
Bonservis: 8 milyon euro
Taylan Bulut
Schalke 04 - Beşiktaş
Bonservis: 6 milyon euro
Rıdvan Yılmaz
Rangers - Beşiktaş
Bonservis: 2.9 milyon euro
El Bilal Toure
Atalanta - Beşiktaş
Bonservis: 3 milyon euro kiralama
Tiago Djalo
Juventus - Beşiktaş
Bonservis: 3.5 milyon euro
Vaclav Cerny
Wolfsburg - Beşiktaş
Bonservis: 6 milyon euro
Cengiz Ünder
Fenerbahçe - Beşiktaş
Bonservis: Kiralık
Gökhan Sazdağı
Kayserispor - Beşiktaş
Bonservis: 1.5 milyon euro
Jota Silva
Nottingham Forest - Beşiktaş
Bonservis: Kiralık
Jhon Duran
Al Nassr - Fenerbahçe
Bonservis: Kiralık
Archie Brown
Gent - Fenerbahçe
Bonservis: 8 milyon euro
Tarık Çetin
Rizespor - Fenerbahçe
Bonservis: Bedelsiz
Milan Skriniar
PSG - Fenerbahçe
Bonservis: 6 milyon euro
Nelson Semedo
Wolverhampton - Fenerbahçe
Bonservis: Bedelsiz
Dorgeles Nene
Salzburg - Fenerbahçe
Bonservis: 18 milyon euro
Edson Alvarez
West Ham United - Fenerbahçe
Bonservis: Kiralık
Kerem Aktürkoğlu
Benfica - Fenerbahçe
Bonservis: 22.5 milyon euro
Marco Asensio
PSG - Fenerbahçe
Bonservis: 7.5 milyon euro
Ederson
Manchester City - Fenerbahçe
Bonservis: 11 milyon euro
Leroy Sane
Bayern Münih - Galatasaray
Bonservis: Bedelsiz
Victor Osimhen
Napoli - Galatasaray
Bonservis: 75 milyon euro
Wilfried Singo
Monaco - Galatasaray
Bonservis: 30.77 milyon euro
Uğurcan Çakır
Trabzonspor - Galatasaray
Bonservis: 27.5 milyon euro
İlkay Gündoğan
Manchester City - Galatasaray
Bonservis: Bedelsiz
Wagner Pina
Estoril - Trabzonspor
Bonservis: 3 milyon euro
Paul Onuachu
Southampton - Trabzonspor
Bonservis: 5.67 milyon euro
Felipe Augusto
Cercle Brugge - Trabzonspor
Bonservis: 5 milyon euro
Kazeem Olaigbe
Rennes - Trabzonspor
Bonservis: 5 milyon euro
Christ Inao Oulai
Bastia - Trabzonspor
Bonservis: 5.5 milyon euro
Benjamin Bouchouari
St. Etienne - Trabzonspor
Bonservis: 4 milyon euro
Ernest Muçi
Beşiktaş - Trabzonspor
Bonservis: Kiralık
Andre Onana
Manchester United - Trabzonspor
Bonservis: Kiralık