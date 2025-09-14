Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile oynadığı kritik mücadele, yurdun dört bir yanında kurulan dev ekranlarda binlerce kişi tarafından izlendi.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi.
Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen ve namağlup finale gelen milliler, çekişmeli geçen müsabakada Almanya'ya 88-83'lük skorla kaybetti.
Heyecan dolu mücadele, yurdun dört bir tarafından kurulan dev ekranlarda takip edildi.
Kırşehir'de vatandaşlar Cacabey Meydanı’nda kurulan dev ekrandan mücadeleyi izledi.
Düzce'de de Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranlar, vatandaşlara uzun soluklu seyir zevki sundu.
Ankaralılar, A Milli Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasını Atatürk Orman Çiftliği’ndeki dev ekrandan izledi.
Denizli'de vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımının Almanya ile oynadığı karşılaşmayı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki dev ekrandan izledi.
