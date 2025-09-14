Abone ol: Google News
Güncelleme:

Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile oynadığı kritik mücadele, yurdun dört bir yanında kurulan dev ekranlarda binlerce kişi tarafından izlendi.

Ensonhaber (Fatih Yıldırım)
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 1/42

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 2/42

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen ve namağlup finale gelen milliler, çekişmeli geçen müsabakada Almanya'ya 88-83'lük skorla kaybetti.

Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 3/42

Heyecan dolu mücadele, yurdun dört bir tarafından kurulan dev ekranlarda takip edildi.

Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 4/42

Kırşehir'de vatandaşlar Cacabey Meydanı’nda kurulan dev ekrandan mücadeleyi izledi.

Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 5/42

Düzce'de de Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranlar, vatandaşlara uzun soluklu seyir zevki sundu.

Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 6/42

Ankaralılar, A Milli Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasını Atatürk Orman Çiftliği’ndeki dev ekrandan izledi.

Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 7/42

Denizli'de vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımının Almanya ile oynadığı karşılaşmayı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki dev ekrandan izledi.

Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 8/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 9/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 10/42


Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 11/42

Ankara'da da Atatürk Orman Çiftliği’nde kurulan dev ekrandan karşılaşma takip edildi.

Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 12/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 13/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 14/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 15/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 16/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 17/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 18/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 19/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 20/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 21/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 22/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 23/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 24/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 25/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 26/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 27/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 28/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 29/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 30/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 31/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 32/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 33/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 34/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 35/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 36/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 37/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 38/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 39/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 40/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 41/42
Türkiye ve Almanya karşılaşmasına vatandaşlardan yoğun ilgi 42/42