ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı

Bu ölümlerin çoğu sivildi ve ölümler patlama anında veya sonraki haftalarda radyasyonun etkisiyle gerçekleşti.

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Üç gün sonra, 9 Ağustos 1945'te, 'Fat Man' adlı plütonyum temelli bir atom bombası Nagazaki'ye atıldı ve yaklaşık 74 bin kişi hayatını kaybetti.