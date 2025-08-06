ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı
ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmasının üstünden 80 yıl geçti. Vatandaşlar, Hiroşima'da bulunan Barış Anıt Parkı'nda düzenlenen törene katıldı.
6 Ağustos 1945'te, İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebeleri sırasında ABD, Japonya'nın Hiroşima kentine 'Little Boy' adlı uranyum temelli atom bombasını attı.
B-29 bombardıman uçağı Enola Gay tarafından sabah 08.15'te bırakılan bomba, yaklaşık 140 bin kişinin ölümüne yol açtı.
Bu ölümlerin çoğu sivildi ve ölümler patlama anında veya sonraki haftalarda radyasyonun etkisiyle gerçekleşti.
Üç gün sonra, 9 Ağustos 1945'te, 'Fat Man' adlı plütonyum temelli bir atom bombası Nagazaki'ye atıldı ve yaklaşık 74 bin kişi hayatını kaybetti.
Her iki saldırı, savaşta nükleer silahların ilk ve tek kullanımı olarak tarihe geçti.
Hiroşima ve Nagazaki'deki bu olaylar, Japonya'nın 15 Ağustos 1945'te teslim olmasını hızlandırarak İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine katkıda bulundu.
Saldırıların uzun vadeli etkileri arasında radyasyona bağlı sağlık sorunları, çevresel tahribat ve nükleer silahların küresel güvenlik politikalarına olan etkisi yer alıyor.
Bugün, her iki şehir de barış ve nükleer silahsızlanma mesajlarının önemli sembolleri haline gelmiştir.
Yaşananların 80. yılında vatandaşlar, Hiroşima'da bulunan Barış Anıt Parkı'nda düzenlenen törene katıldı.
Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'nda bulunan Atom Bombası Kubbesi ise nükleer bombanın izlerini bugüne taşıyor.
Patlamanın ardından yenilenmeyerek aslı gibi korunan ve Hiroşima Barış Anıtı adıyla da bilinen Kubbe, 1996'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerini aldı.
Hiroşima Barış Anıtı Parkı yıllık en az 1 milyon, Nagazaki Atom Bombası Müzesi de yaklaşık 700 bin ziyaretçi ağırlıyor.