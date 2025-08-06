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ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmasının üstünden 80 yıl geçti. Vatandaşlar, Hiroşima'da bulunan Barış Anıt Parkı'nda düzenlenen törene katıldı.

Ensonhaber AA (Zeynep Dilan Kılıç)
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 1/35

6 Ağustos 1945'te, İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebeleri sırasında ABD, Japonya'nın Hiroşima kentine 'Little Boy' adlı uranyum temelli atom bombasını attı.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 2/35

B-29 bombardıman uçağı Enola Gay tarafından sabah 08.15'te bırakılan bomba, yaklaşık 140 bin kişinin ölümüne yol açtı. 

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 3/35

Bu ölümlerin çoğu sivildi ve ölümler patlama anında veya sonraki haftalarda radyasyonun etkisiyle gerçekleşti.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 4/35

Üç gün sonra, 9 Ağustos 1945'te, 'Fat Man' adlı plütonyum temelli bir atom bombası Nagazaki'ye atıldı ve yaklaşık 74 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 5/35

Her iki saldırı, savaşta nükleer silahların ilk ve tek kullanımı olarak tarihe geçti.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 6/35

Hiroşima ve Nagazaki'deki bu olaylar, Japonya'nın 15 Ağustos 1945'te teslim olmasını hızlandırarak İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine katkıda bulundu.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 7/35

Saldırıların uzun vadeli etkileri arasında radyasyona bağlı sağlık sorunları, çevresel tahribat ve nükleer silahların küresel güvenlik politikalarına olan etkisi yer alıyor.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 8/35

Bugün, her iki şehir de barış ve nükleer silahsızlanma mesajlarının önemli sembolleri haline gelmiştir. 

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 9/35

Yaşananların 80. yılında vatandaşlar, Hiroşima'da bulunan Barış Anıt Parkı'nda düzenlenen törene katıldı. 

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 10/35

Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'nda bulunan Atom Bombası Kubbesi ise nükleer bombanın izlerini bugüne taşıyor. 

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 11/35

Patlamanın ardından yenilenmeyerek aslı gibi korunan ve Hiroşima Barış Anıtı adıyla da bilinen Kubbe, 1996'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerini aldı. 

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 12/35

Hiroşima Barış Anıtı Parkı yıllık en az 1 milyon, Nagazaki Atom Bombası Müzesi de yaklaşık 700 bin ziyaretçi ağırlıyor. 

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 13/35
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 14/35
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 15/35
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 16/35
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 17/35
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ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 22/35
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 23/35
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 24/35
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 25/35
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 26/35
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ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 29/35
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 30/35
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ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 34/35
ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 80. yılı 35/35