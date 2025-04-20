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Van Valiliği öncülüğünde; Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen festival, Akdamar Adası’nda baharın gelişini kutlayan renkli bir atmosferle başladı.

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Doğanın en taze tonlarının hâkim olduğu Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya ulaşan ziyaretçiler, yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği, badem çiçeklerinin pembe ve beyaz renklerle süslediği adada hem yürüyüş yaptı hem de birbirinden keyifli etkinliklere katıldı.