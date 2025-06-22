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Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu

Kentin simgelerinden Kuğulu Park’ta dünyaya gelen minik kuğuya, sosyal medyada yapılan halk oylamasıyla “Parla” ismi verildi. Annesinin peşinden ayrılmayan sevimli yavru, parkı ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 1/13

Ankara’nın en bilinen simgelerinden biri olan Kuğulu Park, bu kez minik bir misafiriyle gündemde.

Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 2/13

Parkta iki gün önce dünyaya gelen beyaz kuğu yavrusu, hem park ziyaretçilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini gördü.

Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 3/13

Sosyal medya üzerinden düzenlenlenen halk oylamasıyla yavru kuğunun ismi de belirlendi.

Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 4/13

Oylamaya katılanlar, oy çokluğuyla minik kuğunun adını “Parla” olarak seçti.

Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 5/13

Minik kuğu Parla, annesinin peşinden ayrılmadan parkta dolaşırken hem su kenarında yürüyenleri hem de çocukları kendine hayran bıraktı. 

Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 6/13

Kuğulu Park’a gelen ziyaretçiler, Parla’yı cep telefonlarıyla görüntüleyerek bu sevimli anları ölümsüzleştirdi.

Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 7/13

Kuğulu Park, doğayla iç içe anlar yaşamak isteyenler için hem huzurlu hem de sevimli bir adres olmayı sürdürüyor.

Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 8/13
Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 9/13
Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 10/13
Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 11/13
Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 12/13
Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu 13/13