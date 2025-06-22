Ankara'da Kuğulu Park’ın yeni gözdesi “Parla” oldu
Kentin simgelerinden Kuğulu Park’ta dünyaya gelen minik kuğuya, sosyal medyada yapılan halk oylamasıyla “Parla” ismi verildi. Annesinin peşinden ayrılmayan sevimli yavru, parkı ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
Ankara’nın en bilinen simgelerinden biri olan Kuğulu Park, bu kez minik bir misafiriyle gündemde.
Parkta iki gün önce dünyaya gelen beyaz kuğu yavrusu, hem park ziyaretçilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini gördü.
Sosyal medya üzerinden düzenlenlenen halk oylamasıyla yavru kuğunun ismi de belirlendi.
Oylamaya katılanlar, oy çokluğuyla minik kuğunun adını “Parla” olarak seçti.
Minik kuğu Parla, annesinin peşinden ayrılmadan parkta dolaşırken hem su kenarında yürüyenleri hem de çocukları kendine hayran bıraktı.
Kuğulu Park’a gelen ziyaretçiler, Parla’yı cep telefonlarıyla görüntüleyerek bu sevimli anları ölümsüzleştirdi.
Kuğulu Park, doğayla iç içe anlar yaşamak isteyenler için hem huzurlu hem de sevimli bir adres olmayı sürdürüyor.