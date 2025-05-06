Ankara Gölbaşı’nda yer alan Mogan Gölü, bu yıl da göç eden flamingoları ağırlıyor.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte göç yolculuğuna çıkan flamingolar, göl çevresindeki sazlık ve bataklık alanlarda konaklamaya başladı.
Ankara Gölbaşı’nda yer alan Mogan Gölü, bu yıl da göç eden flamingoları ağırlıyor.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte göç yolculuğuna çıkan flamingolar, göl çevresindeki sazlık ve bataklık alanlarda konaklamaya başladı.
Özellikle Gökçeören Köyü ve Setbaşı civarında yoğun olarak gözlenen bu zarif kuşlar, hem bölge halkının hem de doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.
Mogan Gölü’nde dans edercesine yürüyen ve suya yansıyan siluetleriyle kartpostallık görüntüler sunan flamingolar, göl ekosisteminin zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.