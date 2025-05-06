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Özellikle Gökçeören Köyü ve Setbaşı civarında yoğun olarak gözlenen bu zarif kuşlar, hem bölge halkının hem de doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

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Mogan Gölü’nde dans edercesine yürüyen ve suya yansıyan siluetleriyle kartpostallık görüntüler sunan flamingolar, göl ekosisteminin zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.