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Ankara’dan yola çıkarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergâhlarından geçip Bitlis’in Tatvan ilçesinde son bulan Vangölü Ekspresi, 1315 kilometrelik masalsı yolculuğunu 60 durakta tamamlıyor. Yedi yıl önce başlayan bu tren seferi, her mevsim sunduğu farklı manzaralarla yolcularına adeta bir görsel şölen yaşatıyor. Özellikle doğanın uyanışa geçtiği ilkbahar aylarında, bu yolculuk eşsiz karelere sahne oluyor.

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Türkiye’nin doğusunu kat eden bu nostaljik tren, bölgeyi hem keşfetmek isteyen gezginlere hem de objektifini doğaya çeviren fotoğrafçılara ilham veriyor. Vangölü Ekspresi'nin Elazığ ve Bingöl geçişleri, Anadolu Ajansı ekipleri tarafından havadan görüntülenirken, trenin Murat Nehri üzerindeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat üzerindeki Keban Barajı’nı geçen demir köprülerdeki seyrine tanıklık edenler, tabiatın trenle buluştuğu o büyüleyici anlara hayran kaldı.