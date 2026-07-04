Ankara'nın çıtır lezzetinin sırrı

Taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen simitler, hem Ankaralıların hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. 1 28

Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacak. 2 28

Ankara, önemli misafirlerini ağırlamak için adeta yeniden yapılandı. 3 28

Konutların Ankara'ya geldiklerinde karşılaşacağı lezzetlerden biri de Ankara Simiti olacak. 4 28

Dışı sert ve çıtır, içi tok, rengi koyu... 5 28

Coğrafi işaret tesciline sahip Ankara simidi, üretim yöntemi ve lezzetiyle Türkiye'deki diğer simitlerden ayrılıyor. 6 28

Ankara'nın simidi, başkentin en önemli gastronomi değerlerinden biri olarak öne çıkıyor. 7 28

Pekmezle hazırlanan hamuru, bol kavrulmuş susamı ve taş fırında pişirilmesi sayesinde kendine özgü sert ve gevrek yapıya kavuşan Ankara simidi, yıllardır kentin simgeleri arasında yer alıyor. 8 28

Coğrafi işaretle tescillenen ürün, hem Ankaralıların hem de kenti ziyaret edenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor 9 28

Ankara simidinin en belirgin özelliği, diğer simitlere göre daha koyu renkli ve daha sert olması. 10 28

Bu görünümün nedeni, üretimde kullanılan üzüm pekmezi ve yoğun şekilde kavrulmuş susam. 11 28

Taş fırında pişirilmesi de simide dışı çıtır, içi tok bir yapı kazandırıyor. 12 28

Ankara simidi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan yöresel ürünler arasında yer alıyor. Böylece ürünün geleneksel üretim yöntemi ve karakteristik özellikleri korunuyor. 13 28

Başkentte uzun yıllardır faaliyet gösteren tarihi simit fırınları, geleneksel üretim yöntemlerini sürdürmeye devam ediyor. 14 28

Özellikle Ankara Kalesi çevresindeki taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen simitler, hem kent sakinlerinin hem de turistlerin ilgisini çekiyor. 15 28

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