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Ankara'nın çıtır lezzetinin sırrı

Taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen simitler, hem Ankaralıların hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Ensonhaber (Aslı Didari)
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Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. 

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Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacak.

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Ankara, önemli misafirlerini ağırlamak için adeta yeniden yapılandı.

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Konutların Ankara'ya geldiklerinde karşılaşacağı lezzetlerden biri de Ankara Simiti olacak.

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Dışı sert ve çıtır, içi tok, rengi koyu... 

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Coğrafi işaret tesciline sahip Ankara simidi, üretim yöntemi ve lezzetiyle Türkiye'deki diğer simitlerden ayrılıyor.

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Ankara'nın simidi, başkentin en önemli gastronomi değerlerinden biri olarak öne çıkıyor. 

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Pekmezle hazırlanan hamuru, bol kavrulmuş susamı ve taş fırında pişirilmesi sayesinde kendine özgü sert ve gevrek yapıya kavuşan Ankara simidi, yıllardır kentin simgeleri arasında yer alıyor.

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Coğrafi işaretle tescillenen ürün, hem Ankaralıların hem de kenti ziyaret edenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor

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Ankara simidinin en belirgin özelliği, diğer simitlere göre daha koyu renkli ve daha sert olması. 

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Bu görünümün nedeni, üretimde kullanılan üzüm pekmezi ve yoğun şekilde kavrulmuş susam. 

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Taş fırında pişirilmesi de simide dışı çıtır, içi tok bir yapı kazandırıyor.

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Ankara simidi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan yöresel ürünler arasında yer alıyor. Böylece ürünün geleneksel üretim yöntemi ve karakteristik özellikleri korunuyor.

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Başkentte uzun yıllardır faaliyet gösteren tarihi simit fırınları, geleneksel üretim yöntemlerini sürdürmeye devam ediyor. 

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Özellikle Ankara Kalesi çevresindeki taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen simitler, hem kent sakinlerinin hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

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Ankara'nın çıtır lezzetinin sırrı - Resim 28
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