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Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son gününde Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı, pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yüzlerce güreşçinin farklı boylardaki karşılaşmalarla izleyicilere nefes kesen anlar yaşattığı organizasyonda, gelenek ve spor bir kez daha iç içe geçti.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 1/26

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 664. kez Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenleniyor. 

Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 2/26

Etkinliğin üçüncü ve son gününde, büyük final öncesi pehlivanlar çeşitli boylarda kıyasıya mücadele etti.

Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 3/26

Minik 1 boyundan başlayarak başpehlivanlık yoluna kadar uzanan her karşılaşmada, geleneksel yağlı güreşin tüm ritüelleri yaşatıldı. 

Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 4/26

Zorlu mücadeleler, hem tribünleri dolduran binlerce seyirciye hem de ekran başındaki izleyicilere unutulmaz bir spor şöleni sundu.

Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 5/26

Edirne Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle organize edilen güreşlerde, 14 farklı boyda yaklaşık 2.500 pehlivan er meydanına çıktı. 

Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 6/26

Altın kemer ve başpehlivan unvanı için ter döken güreşçiler, centilmence geçen mücadelelerde hem gücünü hem ustalığını sergiledi.

Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 7/26

Sarayiçi'nde kurulan Kırkpınar alanı sadece güreş müsabakalarına değil, kültürel etkinliklere, halk oyunlarına, mehter gösterilerine ve Edirne’nin yerel tatlarını tanıtan stantlara da ev sahipliği yaptı.

Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 8/26

Geleneksel kıyafetleri, dualı çayırda edilen pehlivan duası ve cazgırların coşkulu sunumlarıyla Kırkpınar, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek bir kültür şöleni niteliği taşıdı.

Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 9/26

Tribünlerde bayraklarla destek veren izleyiciler, hem takımlarını hem geleneksel Türk güreşini coşkuyla sahiplendi.

Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 10/26

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde de yer alan Kırkpınar, yüzlerce yıllık geçmişini yaşatmaya devam ediyor.

Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 11/26


Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 12/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 13/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 14/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 15/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 16/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 17/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 18/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 19/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 20/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 21/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 22/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 23/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 24/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 25/26
Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı 26/26