Asırlık gelenek Kırkpınar, 664. kez er meydanında güreşçilerini ağırladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son gününde Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı, pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yüzlerce güreşçinin farklı boylardaki karşılaşmalarla izleyicilere nefes kesen anlar yaşattığı organizasyonda, gelenek ve spor bir kez daha iç içe geçti.
Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 664. kez Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenleniyor.
Etkinliğin üçüncü ve son gününde, büyük final öncesi pehlivanlar çeşitli boylarda kıyasıya mücadele etti.
Minik 1 boyundan başlayarak başpehlivanlık yoluna kadar uzanan her karşılaşmada, geleneksel yağlı güreşin tüm ritüelleri yaşatıldı.
Zorlu mücadeleler, hem tribünleri dolduran binlerce seyirciye hem de ekran başındaki izleyicilere unutulmaz bir spor şöleni sundu.
Edirne Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle organize edilen güreşlerde, 14 farklı boyda yaklaşık 2.500 pehlivan er meydanına çıktı.
Altın kemer ve başpehlivan unvanı için ter döken güreşçiler, centilmence geçen mücadelelerde hem gücünü hem ustalığını sergiledi.
Sarayiçi'nde kurulan Kırkpınar alanı sadece güreş müsabakalarına değil, kültürel etkinliklere, halk oyunlarına, mehter gösterilerine ve Edirne’nin yerel tatlarını tanıtan stantlara da ev sahipliği yaptı.
Geleneksel kıyafetleri, dualı çayırda edilen pehlivan duası ve cazgırların coşkulu sunumlarıyla Kırkpınar, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek bir kültür şöleni niteliği taşıdı.
Tribünlerde bayraklarla destek veren izleyiciler, hem takımlarını hem geleneksel Türk güreşini coşkuyla sahiplendi.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde de yer alan Kırkpınar, yüzlerce yıllık geçmişini yaşatmaya devam ediyor.