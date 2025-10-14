Abone ol: Google News
Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer (gol, asist) 10 futbolcuyu sizler için listeledik...

Milli yıldızlarımız son dönemde oynadıkları liglerde dikkat çeken performanslara imza atıyor. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer (gol, asist) 10 futbolcu... 

JOAO NEVES: 3 MAÇ, 3 GOL - Paris Saint-Germain, Ligue 1

KENAN YILDIZ: 6 MAÇ, 1 GOL, 3 ASİST- Juventus, Serie A

MERT KÖMÜR: 6 MAÇ, 2 GOL, 2 ASİST- Augsburg, Bundesliga

ILYAS ANSAH: 6 MAÇ, 4 GOL- Union Berlin, Bundesliga

SAMUEL MBANGULA: 5 MAÇ, 2 GOL, 3 ASİST- Werder Bremen, Bundesliga

ANGE-YOAN BONNY: 6 MAÇ, 2 GOL, 3 ASİST- Inter, Serie A

LAMINE YAMAL: 4 MAÇ, 2 GOL, 4 ASİST- Barcelona, La Liga

NICO PAZ: 6 MAÇ, 3 GOL, 3 ASİST- Como, Serie A

ARDA GÜLER: 8 MAÇ, 3 GOL, 3 ASİST- Real Madrid, La Liga

CAN UZUN: 6 MAÇ, 5 GOL, 3 ASİST- Eintracht Frankfurt, Bundesliga