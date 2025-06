1 /23

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Yorkshire kıyılarında, Kuzey Denizi'ne karşı sarp ve heybetli yapısıyla öne çıkan Bempton Kayalıkları, ülkenin en önemli ve korunan kuş gözlem alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) tarafından koruma altına alınan bu bölge, sadece doğal manzarasıyla değil, aynı zamanda barındırdığı zengin biyolojik çeşitlilikle de doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.