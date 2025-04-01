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Orta Çağ'dan günümüze kadar hürriyetin kısıtlandığı ve bedensel cezaların uygulandığı zindanlar, Bursa'da sanatla buluşarak, ziyaretçilerin ilgisini çeken mekanlara dönüştü. 2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında, şehri çevreleyen surlardan biri olan Zindankapı yeniden hayat buldu. 2021 yılında müze olarak kapılarını açan Zindankapı, geçmişteki zindan işlevinin yanı sıra, günümüzde bir sanat galerisi olarak yeniden dizayn edildi. Bursa surlarının tarihsel süreçleri ise teknoloji ve interaktif alanlarla ziyaretçilere sunuluyor.

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Zindankapı, Bitinya Kralı 1. Prusias tarafından MÖ 2. yüzyılda inşa edilip, Roma, Bizans, Osmanlı ve 19. yüzyıla kadar çeşitli dönemlerde onarılarak kullanılmış bir yapı. Ayrıca, burada işkence ve infazların gerçekleştirildiği Kanlı Kuyu'nun bulunduğu zindan, bugünkü müze ile ziyaretçilere tarihin karanlık yönlerini de sunuyor.