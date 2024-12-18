İlginizi Çekebilir
Savaşta terk edilen insanların kalıntılarını aramak için Ukraynalı gönüllülerden grup oluşturuldu
Gazze'de açlık: Filistinlilere yemek dağıtıldı
Şam Uluslararası Havalimanı'nda bulunan uçaklar tamir ediliyor
Başa dön