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Kars ile Ardahan arasında yer alan ve 123 kilometrekarelik alana sahip Çıldır Gölü, bölgenin en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor. Kış aylarında tamamen donan göl, ziyaretçilere atlı kızakla gezinti ve Eskimo usulü balık avı gibi benzersiz deneyimler sunuyor. Şu günlerde, hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle, gölün bazı bölgeleri buzla kaplandı.

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Ardahan'ın Akçakale bölgesinde, rüzgarın da etkisiyle kıyıya vuran dalgalar, çevreyi buzla sararak harika bir kış manzarası ortaya çıkardı. Kıyıdaki ağaçlar, bitkiler ve işletmelere ait çardaklar, sandalyeler, masalar ve tekneler tamamen buz tutmuş durumda. Bu etkileyici görüntü, kutup bölgelerini andırıyor.