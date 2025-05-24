Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı.
Festivalin açılış gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı.
Festivalin açılış gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.
Programda, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.
Festival alanını birlikte gezen protokol üyeleri, çeşitli stantları ziyaret etti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar da etkinliği yerinde takip etti.
Bayraktar çifti, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak gençlerin geleneksel kültürle bağ kurmasının önemine dikkat çekti.