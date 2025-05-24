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Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı.

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Festivalin açılış gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.