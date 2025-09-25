Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinden tarihi kareler
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeden geriye tarihi fotoğraflar kaldı.
Türkiye'nin gözü Beyaz Saray'da düzenlenen kritik zirveye çevrildi.
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump ile birlikte içeri girdi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis'e geçti.
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan iki lider, önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Beyaz Saray Anı Defteri'ni imzaladı.
Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin fotoğraflı paylaşım yapıldı.
İki lider arasındaki görüşme 2 saat 20 dakika sürdüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi görüşme sonrası Beyaz Saray'dan ayrıldı.