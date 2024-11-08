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Ayvalık, kuzey ve güney olarak ayrılmış dalış alanlarında, etkileyici flora ve faunasıyla su altı dünyasının zengin çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Bu alanlar, çok sayıda deniz canlısını barındıran doğal güzellikleriyle dalgıçlara adeta büyüleyici bir keşif sunuyor.

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Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış eğitmenleri Kubilay Kılıç ve Ata Akyol, Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK) ekibiyle birlikte Ayvalık’ın nadir güzelliklerinden biri olan Deli Mehmet Sığlığı'na dalış yaparak bölgenin gizli hazinelerini keşfe çıktı.