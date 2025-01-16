Dünyanın en değerli yapılarından olan Mescid-i Haram her yıl yüzbinlerce ziyaretçesini ağırlıyor.
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram, İslam mimarisinin en önemli örneklerinden biri sayılıyor.
Dünyanın en değerli yapılarından olan Mescid-i Haram her yıl yüzbinlerce ziyaretçesini ağırlıyor.
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram, İslam mimarisinin en önemli örneklerinden biri sayılıyor.
Mescid-i Haram, Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak öne çıkıyor.
7 minareli Mescid-i Haram, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından hac ve umre için ziyaret ediliyor.
Mescid-i Haram ve içinde yer alan Kabe, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'den sonra çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır.
Açık ve kapalı ibadet alanlarına sahip mescid, toplamda 400.800 metrekarelik bir alanı kaplamakta ve 820.000 kişilik kapasiteye sahiptir.