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Dünyanın en derin mağarası: Krubera

Dünyanın en ölümcül çukuru olarak adlandırılan bu yer, görenleri hayrete düşürüyor.

Ensonhaber (Seval Dagci)
Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 1

Dünyanın en ölümcül çukuru olarak adlandırılan bu yer, görenleri hayrete düşürüyor.

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 2

1956 yılında Fransız kaşifler tarafından bir kilometrelik bir deliğe düştüklerinde keşfedildi.

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 3

2 bin 191 metre derinliği bulunan mağaranın uzunluğu ise 13.432 km'dir. Mağaranın neredeyse tamamı kireçtaşındandır.

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 4

Mağaranın haritası çeşitli milletlerin kaşifleri tarafından çıkarıldı ve 2007 yılında Gennadiv Samokhin isimli Ukraynalı dalgıç bu çok derin mağaranın içine dalarak tekrar haritasını çıkardı ve mağaranın derinliğini 46 metre daha artırdı.

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 5

Gerçekleştirilen her dalış ve incelemeler mağaranın ne kadar derinleştiğini gösteriyor.

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 6

Bu mağara Eiffel kulesinden 6 buçuk kat, Dubai'deki dünyanın en uzun binası Burj El Halife'den 2 buçuk kat daha derindir.

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 7

Kaşifler çadırda yemek pişirip uyuyabiliyorlar ve ısınmak için bir araya toplanıyorlar. Her yıl birçok turist ve kampçı burayı ziyarete geliyor.

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 8

Bu mağara ismini Rus jeolog Alexander Kruber'den almaktadır. Rusça'da Voronya Cave olarak bilinmektedir.

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 9

Krubera Mağarası

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 10

Krubera Mağarası

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 11

Krubera Mağarası

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 12

Krubera Mağarası

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 13

Krubera Mağarası

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Dünyanın en derin mağarası: Krubera - Resim 14

Krubera Mağarası

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