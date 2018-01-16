Dünyanın en derin mağarası: Krubera

Dünyanın en ölümcül çukuru olarak adlandırılan bu yer, görenleri hayrete düşürüyor.

Dünyanın en ölümcül çukuru olarak adlandırılan bu yer, görenleri hayrete düşürüyor. 1 14

1956 yılında Fransız kaşifler tarafından bir kilometrelik bir deliğe düştüklerinde keşfedildi. 2 14

2 bin 191 metre derinliği bulunan mağaranın uzunluğu ise 13.432 km'dir. Mağaranın neredeyse tamamı kireçtaşındandır. 3 14

Mağaranın haritası çeşitli milletlerin kaşifleri tarafından çıkarıldı ve 2007 yılında Gennadiv Samokhin isimli Ukraynalı dalgıç bu çok derin mağaranın içine dalarak tekrar haritasını çıkardı ve mağaranın derinliğini 46 metre daha artırdı. 4 14

Gerçekleştirilen her dalış ve incelemeler mağaranın ne kadar derinleştiğini gösteriyor. 5 14

Bu mağara Eiffel kulesinden 6 buçuk kat, Dubai'deki dünyanın en uzun binası Burj El Halife'den 2 buçuk kat daha derindir. 6 14

Kaşifler çadırda yemek pişirip uyuyabiliyorlar ve ısınmak için bir araya toplanıyorlar. Her yıl birçok turist ve kampçı burayı ziyarete geliyor. 7 14

Bu mağara ismini Rus jeolog Alexander Kruber'den almaktadır. Rusça'da Voronya Cave olarak bilinmektedir. 8 14

Krubera Mağarası 9 14

Krubera Mağarası 10 14

Krubera Mağarası 11 14

Krubera Mağarası 12 14

Krubera Mağarası 13 14