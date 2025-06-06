Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), en pahalı Türk futbolcuların değerlerini yayınladı. İlk 10'da sadece 3 futbolcu Süper Lig'de oynuyor. İşte o liste...
SEMİH KILIÇSOY | 14.5 MİLYON EURO
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), en pahalı Türk futbolcuların değerlerini yayınladı. İlk 10'da sadece 3 futbolcu Süper Lig'de oynuyor. İşte o liste...
SEMİH KILIÇSOY | 14.5 MİLYON EURO
YUSUF AKÇİÇEK | 16 MİLYON EURO
FERDİ KADIOĞLU | 21.1 MİLYON EURO
BARIŞ ALPER YILMAZ | 24.4 MİLYON EURO
CAN UZUN | 25.7 MİLYON EURO