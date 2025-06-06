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Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), en pahalı Türk futbolcuların değerlerini yayınladı. İlk 10'da sadece 3 futbolcu Süper Lig'de oynuyor. İşte o liste...

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SEMİH KILIÇSOY | 14.5 MİLYON EURO